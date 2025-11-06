ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ゴミ収集車の投入口に、人が巻き込まれ…意識がない状態に 横浜市 時事ニュース 国内の事件・事故 神奈川県 日テレNEWS NNN ゴミ収集車の投入口に、人が巻き込まれ…意識がない状態に 横浜市 2025年11月6日 9時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県横浜市の商業施設で6日午前8時半頃、警備員から119番通報があった 男性とみられる人がゴミ収集車の投入口に挟まれ、全身が巻き込まれたという 巻き込まれた人はその後に救出されたが、意識がない状態とのこと 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「韓国で下半身だけの死体が37体」日本で活動の韓国人YouTuberに捜査 本人は潔白主張 2025年11月6日 12時24分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分