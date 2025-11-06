ブロガーのNOBOさんの漫画がインスタグラムで3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むしょっちゅう食事を並べたテーブルに上がってくる愛猫。ダメと言ってもきかないので、見かねた飼い主の女性は…という内容で、読者からは「これはもう許すしかない（笑）」「かわいいからOK！」などの声が上がっています。NOBOさんは、インスタグラムやブログ「じゃじゃ嫁日記」などで作品を発表しています。