松田久会頭10月29日 岡山商工会議所は4日、任期満了に伴う役員改選で松田久会頭（72）を再任しました。 松田会頭は2019年4月から会頭を務めていて、4期目となります。任期は3年です。 また、副会頭を1人増やし、6人にしました。中小企業の支援や岡山市が整備を計画している新しいアリーナの実現に向けて体制を強化します。