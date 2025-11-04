巨人は４日、今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏が来季の２軍監督、田口昌徳氏が２軍バッテリーコーチに就任すると発表した。石井氏は現役時代投手から内野手に転向し、通算２４３２安打を記録。９８年は横浜（現ＤｅＮＡ）でマシンガン打線の一員として日本一を経験した。１２年に広島で現役引退後は、広島、ヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで一度もユニホームを脱ぐことなく指導者としての道を歩んできた。巨人には２