「ペコちゃんmilkyドーナツ イオンモール大阪ドームシティ店」イメージ不二家は、「ミルキー」風味のドーナツ専門店「ペコちゃん milky ドーナツ」新店3店舗オープンする。大阪府・イオンモール大阪ドームシティ店は11月7日から、新潟県・そよら三条須頃店は11月7日から、愛知県・mozo ワンダーシティ店は11月13日から、続々オープンする。季節限定フレーバーが楽しめるドーナツ新商品も順次登場する。「ペコちゃんmilkyドーナツ