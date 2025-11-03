LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「沖縄タイムセール」を、11月1日正午から19日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、HIYORIオーシャンリゾート沖縄（2名素泊まり）が20,278円から、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート（同）が11,016円から、沖縄ハーバービューホテル（同）が8,550円から、沖縄かりゆしリゾートEXES那覇（同）が14,880円から、ANAインターコンチネンタ