「ルヴァン杯・決勝、広島３−１柏」（１日、国立競技場）広島が前半の３得点を守り切って、３大会ぶり２度目の優勝を決めた。ＭＦ中野就斗（２５）のロングスローが２得点につながるなど、全得点がセットプレーからだった。先制点となるへディングを決めたＤＦ荒木隼人（２９）がＭＶＰを獲得した。前半２５分、中野のロングスローをＤＦ荒木が頭で合わせて先制。さらに同３８分、ＭＦ東がゴール前中央からの直接ＦＫをゴー