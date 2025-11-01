人のいない会議室へ、「熱血教師」が「指導」呼び出し子どもの性被害が後を絶たない──。警察庁によると、2024年度に「不同意わいせつ罪」で検挙したうち児童が被害者となったのは2137件、「不同意性交」は1461件にのぼった。そうしたなか、男児の性暴力被害にある"特有の事情"が問題視されている。社会全体ではまだ男性の性被害に関して誤解や思い込みがあり、被害者が相談を躊躇してしまうケースがあることが指摘されており