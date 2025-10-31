高市早苗首相の映像を悪用した偽広告が確認されたとして、警察庁がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…！」これが高市首相の映像を悪用した“偽広告”の中身です！警察庁は「高市総理の映像を悪用した偽広告が確認されています」と投稿。その上で「画面に表示されたQRコードから偽サイトに誘導され、投資詐欺やフィッシングなどの被害に遭う可能性があります」と注意喚起しています。偽広告には