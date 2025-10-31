Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でビジネス書をワンコインでお得に楽しめるセールが開催中。幅広いジャンルの書籍をお得に楽しむことができるこのセールでは、『人は聞き方が９割』など人気書籍も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか