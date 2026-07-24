ともに愛媛県を地盤とする、伊予銀行を傘下に持ついよぎんホールディングスと愛媛銀行が経営統合に向け、最終調整していることがわかりました。両社はそれぞれ、きょう午前、取締役会を開き、協議しています。持ち株会社の傘下に2行が入るかたちになるとみられ、実現すれば、総資産が12兆円を超える地銀グループが誕生します。