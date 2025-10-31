ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 佐々木朗希が結婚しちゃうなんて…セクシー女優・田野憂の野球愛 佐々木朗希 エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 佐々木朗希が結婚しちゃうなんて…セクシー女優・田野憂の野球愛 2025年10月31日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと セクシー女優・田野憂の「野球愛」を、FRIDAYが取材で深掘りしている 好きだった佐々木朗希が結婚したことについて、「残念です」と告白 また、ヤクルトの村上宗隆や阪神の佐藤輝明も大好きだと、興奮気味に語った 記事を読む おすすめ記事 「小中学校と幼稚園、保育園襲撃する」「76個の爆弾設置した」三島市、裾野市、長泉町、函南町に爆破予告 不審物確認されず=静岡 2025年10月28日 14時57分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【スーパー戦隊、放送終了へ】幹部が明かした「自転車操業」と「ライダーとの温度差」新たなフェーズ見据えるも叶わず 2025年10月30日 20時2分