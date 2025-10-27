ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（米スタンフォード大）のマネジメント担当者が２７日、都内で報道陣の取材に対応し、佐々木の現状などを説明した。大学２年生となった佐々木は、来年２月から始まるシーズン中はプレーに専念し、ソフトバンクとの交渉など進路については同７月のＭＬＢドラフト後まで封印する意向。担当者は「来シーズンしっかり活躍して大きな舞台に行けるように、もしくは大学に