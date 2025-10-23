堂々と振る舞える男性は女性から人気があるもの。「俺なんてどうせフラれるよ…」と気後れしがちな友人にも、自信がつくアドバイスをすれば恋がウマくいく可能性もあるでしょう。そこで今回は、10代から30代の男性248名に聞いたアンケートを参考に「モテない男友達に『オレ、イケてるのかも！』と自信をつけさせるひと言」をご紹介します。【１】「男にモテるヤツは女にもモテるよ」とこれからモテ期が来ると匂わせる「男にモテる