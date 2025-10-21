気になる女の子に「この人、話しやすい！」と思われたら、二人の距離感はグッと縮まるもの。そこから恋愛に発展する可能性は小さくないでしょう。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に、「女の子に『感動するほど話しやすい！』と思われる瞬間９パターン」をご紹介します。【１】話が一区切りするたびに、次の話題を振ってくれたとき「こういう人は話すのが楽」（３０代女性）など、スムーズな会話の手