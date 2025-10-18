タレントのベッキー（41）が16日放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。自身の“ブチギレ”ぶりについて語った。この日、同番組では世の中にあふれる、なかなか決着のつかないテーマ「水掛け論」について、女性タレントたちが3人vs3人でディベートする企画「水掛け厳禁女子びちゃびちゃ論」が行われた。手元に水が用意され、議論が白熱すると互いに水をかけあい“びしょ濡れバトル”に発展するのが見どころだ。その開