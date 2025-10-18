ヨシタケシンスケさんこの記事の画像を見る絵本作家・ヨシタケシンスケさんの雑誌『MOE』での好評連載が、『お悩み相談 そんなこともアラーナ』（白泉社）として刊行。元気がない歴50年で、「元気のない人の考え方のプロ」を自称するヨシタケさんが、読者から寄せられた悩みに、アシスタントのアラーナちゃんが活躍するイラストを交えて答える1冊だ。モヤモヤや世の中への疑問と向き合ってきたヨシタケさんならではの言葉が詰ま