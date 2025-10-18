Photo: 小暮ひさのり 日本最大級のテクノロジー総合展「CEATEC」にて、出会って一瞬でテンションが上がった技術。それは、株式会社ジャパンディスプレイの「ZINNSIA（ジンシア）」という高感度センサー！ Photo: 小暮ひさのり 見た目はただの薄いシートです。ほんとに“ペラッ”としたフィルム。でもこれ、素