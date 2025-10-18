米ワシントンの下院本会議場のジョージ・サントス議員（当時）＝2023年1月（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、詐欺罪などで服役中だった与党共和党のジョージ・サントス元下院議員を「今すぐに刑務所から釈放」するため減刑したと発表した。交流サイト（SNS）で明らかにした。野党民主党の政敵らに対する刑事責任の追及に向けて捜査機関への圧力を強める中、身内を優遇する姿勢に米メディアから批判が出てい