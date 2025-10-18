10月11日、楽天・則本昂大投手（34）が海外FA権の行使を明言した。【画像】こっそりと披露宴会場を後にする則本とゆきぽよ似ギャル風美女13年の入団から6年連続で2ケタ勝利を挙げるなど、エースとして活躍。昨季、抑えに電撃転向し、32セーブを挙げてセーブ王に輝いた。そんな右腕も今季は不調に苦しんだ。今季の年俸は推定3億円だった則本「抑えとして開幕を迎えたものの、シーズン途中でポジションをはく奪され、以降は中継