¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²£»³ Î»°ì¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´11ÏÃ¡Ë¡£ ¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Ëå¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤È¤½¤Î¼è¤ê´¬¤­¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢»Ð¥ê¥¼¤ÏËå¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Î¥Ð¥é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¥ê¥¼¤Ï¥Î¥Ð¥é¤ËÏÓÁêËÐÂÐ·è¤òÄ©¤à¡£Éé¤±¤¿¤é¥Î¥Ð¥é¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¼¤Ï¸«»ö¾¡Íø¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Ë¿¿¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦¥Ä¥Ð¥­¤¬¸½¤ì¤ë¡£¿¿¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÎÇ÷ÎÏ¸«