¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ë2¡¼3ÆüËÜ¡Ê2025Ç¯10·î14ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°6°Ì¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆ±19°Ì¡Ë¤Ë2¡¼3¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£ÆüËÜ¤ËÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¸¥¾å¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÁ°È¾2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¼éÈ÷¿Ø¤Î¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£²áµî11¾¡2Ê¬¤±¤ÈÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÁê¼ê¤Ë14»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇÂ¿