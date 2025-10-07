東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、11月11日から12月25日までの間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催する。今回は、イベント開催に先駆けて販売するスペシャルグッズとスペシャルメニューを紹介。【写真多数】ワッフル＆チュロスがヘアクリップに！グッズ＆フード一覧同イベントならではの心温まるデザインのスペシャルグッズを11月10日から販売。ミッキーマウスと仲間たちがパークをクリスマ