1年で最も大切な祝日を前に、伝統服を購入しようとする消費者が混乱している。【画像】旧日本軍描いた中国“抗日”映画、韓国で公開現在、韓国の多くのオンラインショッピングモールで伝統服の「韓服」を検索すると、「漢服（ハンフー）」も一緒に表示される事態が起きている。シルエットこそ似ているものの、名称や歴史、背景がまったく異なる衣装が同じページに並んでいるのだ。誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授の