大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作とした、ミュージカル『薄桜鬼』 （通称「薄ミュ」）より、ライブコンサート形式で行われる 「HAKU‐MYU LIVE」（薄ミュライブ）第4弾のメインビジュアルとチケット情報が解禁された。【動画】ついに樋口裕太が主演！『薄桜鬼 真改』藤堂平助 篇公演告知CMシリーズ累計100万本を超える大人気ゲーム『薄桜鬼』を原作としたミュージカル（通称「薄ミュ」）2012年GWの第一弾「斎藤 一 篇」を皮切