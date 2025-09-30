ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 内田真礼の結婚を弟・雄馬が祝福「おめでとう姉さん よろしく義兄さ… 声優 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース オリコン 内田真礼の結婚を弟・雄馬が祝福「おめでとう姉さん よろしく義兄さん」 2025年9月30日 12時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 内田真礼が30日、声優の石川界人と結婚したことを自身のSNSで報告した 連名の書面で、「尊敬の念を持ち合える大切な存在」などとコメント 真礼の弟・雄馬も「おめでとう姉さん よろしく義兄さん（弟）」と祝福した 記事を読む おすすめ記事 佐々木心音 愛娘の百日祝いを報告「本当に心から嬉しいのです」 夫は俳優・鹿野裕介 2025年9月30日 10時53分 「現役の頃より若く見える」久々登場の球団ＯＢにＤｅＮＡファン沸く「爽やかすぎて分からんかった」「来季ユニ着て」 2025年9月29日 23時35分 元恵比寿★マスカッツ・桃乃木かな、“セクシー俳優”引退を報告「これからも『桃乃木かな』として新しい形で…」 2025年9月30日 11時30分 『あんぱん』最終回にファン拍手喝采 中園ミホら感動＆秘話語る 松嶋菜々子は今田美桜を労う 2025年9月26日 17時40分 上川隆也「ご指名はとても光栄なもの」舞台「忠臣蔵」大石内蔵助役 藤原紀香ら「信頼しかない」 2025年9月29日 14時56分