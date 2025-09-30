まだまだ暑い日は続いているけれど、間もなく迎える本格的な秋に向けて、そろそろ秋を意識したファッションを取り入れていきたいですよね。トレンドのファッションを手軽に楽しめる名品が集うGUでは、秋冬の新作アイテムが店頭に並びはじめました。今回は、メディア向けに行われた秋冬コレクションの展示会で出会ったアイテムの中から厳選した、ビジネスシーンにおすすめのコーディネートを紹介します。■プレッピースタイルにスポ