２９日のアフガニスタン全土での通信遮断を受け、住宅の屋上に設置された通信アンテナ/Wakil Kohsar/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン政権が「道徳的措置」の一環として全土でインターネットを遮断する措置を講じ、４３００万人あまりの国民が世界とのコミュニケーションを断絶された状態に陥った。インターネット監視団体のネットブロックスは２９日のＸ（旧ツイッター）への投稿で、同日午前