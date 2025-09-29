俳優の吉永小百合が、28日放送のテレ東系『池上彰×吉永小百合 昭和100年』（後6：30〜8：50）に出演し、母から口止めされていたという出来事を明かした。【番組カット】昭和の年表を興味深そうに見る吉永小百合昭和100年となる今年、“昭和を知って未来へ繋げる”をコンセプトにこの100年間で日本が歩んできた成功と失敗の軌跡を振り返る特別番組の第2弾。吉永が演じた昭和という時代を大きなテーマにしつつ、最新主演映画『