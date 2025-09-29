遺体の一部は腐敗し、冷凍焼けも「亡くなって時間が経つと腐敗してきました。家中に臭いが充満したので、冷凍庫を購入して遺体を入れました」茨城県阿見町の無職・森恵子容疑者（75歳）は警察の取り調べに対し、そう供述した。2025年9月23日、親族に付き添われ茨城県警牛久警察署を訪れた森容疑者は「自宅の冷蔵庫に長女の遺体を保管している」と話し、自首した。警察官が確認したところ、自宅1階の台所に置かれた大型冷凍庫の中か