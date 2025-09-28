国民民主党の玉木雄一郎代表が27日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、若者世代に「間違わないでくれ！」と訴えかけた。 【写真】党大会でおちゃらける玉木氏キャラは浸透したが、党名はまだまだ！ 玉木氏は「ワカモノリサーチ」というサイトの「15歳～20歳の若者に聞いた！投票してみたい政党ランキング1位は『参政党』僅差で『国民民主党』が2位という結果に」と題した記事を引用。この記事の中で、