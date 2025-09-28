甲子園球場での一戦■阪神 ー 中日 （28日・甲子園）まさかの形で追いつかれた。中日は28日、甲子園球場で行われた阪神戦で1点リードの5回、2死一塁から佐藤輝に左前打を許すと、左翼手の細川が送球ミス。「何をやってるんだ……」「金丸かわいそう……」とファンの間では落胆が広がった。先発した金丸は4回まで6安打を浴びながらも無失点。5回は2死から森下に右前打を許し、続く佐藤輝にはバットをへし折りながら左前に運ばれ