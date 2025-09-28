テレビアニメ『ブルーロック』第3期となる続編が制作されることが決定した。本日28日に都内で開催されたイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」で発表された。【画像】すげぇ…公開された『ブルーロック』実写映画化ビジュアル原作・金城宗幸氏は「続編決定でございます！！！やったぜ…ありがとうエゴイスト制作陣…！潔も僕たちもここから新たなスタートとなります！エゴ全開の、眼ぇグルグルの、ベロだらだらで作