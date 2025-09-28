2004年松井秀喜が記録した31本塁打に並んだ【MLB】カブス 7ー3 カージナルス（日本時間28日・シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手は27日（日本時間28日）、本拠地のカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場し、3試合連発となる31号本塁打を放った。チームは2連勝を飾り、ポストシーズンの第4シードが確定。パドレスとのワイルドカードシリーズの本拠地開催が決まった。3-1で迎えた6回無死。右腕フェルナンデスのスライダーを捉え