データサイトでは100点満点中「12」の評価だが…【MLB】マーリンズ 6ー2 メッツ（日本時間27日・マイアミ）まさかの部門でリーグトップに立ってみせた。メッツのフアン・ソト外野手が26日（日本時間27日）の敵地マーリンズ戦で、今季38個目の盗塁を成功させた。ナ・リーグのトップに並ぶ形となり、昨季1桁盗塁だったスラッガーが、盗塁王を獲得する可能性が出てきた。同試合では初回に中前打で出塁すると、すぐさま二盗を決め