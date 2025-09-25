二刀流・大谷が積み重ねる“異次元記録”ドジャースの大谷翔平投手が“唯一無二”の記録をさらに更新した。23日（日本時間24日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。今季最長6回を投げて8奪三振5安打無失点と圧巻の投球を披露した。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は、大谷の投打にわたる異次元の記録を紹介し活躍を称えた。メジャー通算100試合目となる節目の登板で大谷が躍動し