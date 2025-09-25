今回は、息子の名前にケチをつける義母を黙らせたエピソードを紹介します。発達がゆっくりな息子に対し…「義母はずけずけ遠慮なく言う人で性格がきつく、苦手です。5歳の息子は発達がゆっくりで言葉も遅れているのですが、そんな息子に対し、義母は『もっとはっきり話しなさい！』『何言ってるのか分からないわ！』と怒鳴りつけ、息子が可哀想です。そしてある日、義実家に行ったのですが、やっぱり義母は息子にダメ出しばかり。