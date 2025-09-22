ガルシアパーラはレッドソックスなどで活躍…首位打者2回の大型遊撃手【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）大打者も舌を巻いた。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる53号を放った。チームを勝利に導く打棒。試合後、ドジャースOBの解説者は大谷と並みの強打者の違いについて説明した。1点リードの6回先頭の