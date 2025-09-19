シュワーバーは第1戦で53号…大谷は2戦連発の50・51号ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）から本拠地でフィリーズ3連戦に臨んだ。プレーオフ前哨戦だけでなく、今シリーズでは本塁打王とMVPを争うカイル・シュワーバー外野手との“直接対決”が話題を呼んだ。中でも第2戦ではライバルのシュワーバーが見せた行動に、「本当に素晴らしい」「何て素敵」と米ファンも驚いていた。ドジャースは初戦を延長戦の末に落と