中国のSNSで「日本のニュースの下（コメント欄）でこんなにも中国への称賛を見たのは初めて」との投稿があり、反響が寄せられている。中国のSNS・微博（ウェイボー）で70万超のフォロワーを持つ在日中国人ブロガーは16日、中国・上海市の火鍋店で起きた騒動に関する日本メディアの報道と、日本のネットユーザーの反応を紹介した。この騒動は今年2月、火鍋チェーン「海底撈」の店舗で17歳の少年2人がテーブルの上に立って鍋の中に放