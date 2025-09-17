17日午前9時、フィリピンの東海上で新たに熱帯低気圧(B)が発生しました。また、フィリピン付近を別の熱帯低気圧(A)が通過中で、気象庁は、これら2つの熱帯低気圧が、今後24時間以内に台風に発達する見込みとの情報を出し、注意を呼びかけています。■新たな台風発生か 週明けには先島諸島接近も17日午前9時、フィリピンの東海上で熱帯低気圧(B)が発生しました。また、フィリピン・ルソン島付近を別の熱帯低気圧(A)が通過中で、気象