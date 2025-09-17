◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。中１０日のマウンドは５回無安打無失点５奪三振。１四球だけでヒットを打たれることなく、予定通りのイニングで降板した。球数６８球で１００マイル（約１６０・９キロ）超は７球だった。防御率は３・