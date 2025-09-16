±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤Èºä¸ý·òÂÀÏº¡Ê34¡Ë¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¡¢È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ÆÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°³Ñ´Ø·¸ÊóÆ»¤ÇÁÉ¤Ã¤¿ºä¸ý·òÂÀÏº¤Î"Ä¶¥Þ¥áÃË"¤Ö¤ê ±ÊÌî²ê°ê¤òÎº¡Ä¹âÈª½¼´õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿Âç¤­¤Ê²ÖÂ«±ÊÌî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤­¤¿ºä¸ý¤È2022Ç¯¤ËµÞÀÜ¶á¡£ºä¸ý¤ÏÆ±À³¤¹¤ë3ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤Î½÷À­¤¬¤ª¤ê¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¡£ºä¸ý¤È¤·¤Æ¤â±ÊÌî¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤È¸µ¥µ¥ä¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤È¡¢¤½¤³¤«¤é