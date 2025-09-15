ド軍球団記録はコリンズが達成した148得点【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間15日・サンフランシスコ）ドジャース・大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦の9回に今季135得点目を記録し、昨季にマークした134得点を更新。両リーグ断トツの成績で、1890年にハブ・コリンズが記録した148得点の球団記録にあと「13」に迫った。大谷はジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。2021年サイ・ヤン