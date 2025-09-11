サッカー元日本代表として活躍した前園真聖が自身のインスタグラムを更新。10月にアジアで唯一開催される米国男子ツアー「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」のメディア視察プレーに、「ミスター・レッズ」とも呼ばれた日本サッカー界のスター、福田正博と参加した事を投稿した。【写真】福田正博のドライバースイング！ 平均スコアは95この大会は昨年までは「ZOZOチャンピオンシップ」として開催されてきたもの。第1回