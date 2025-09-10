ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「ピンク盆踊り」めぐり謝罪 中野駅前大盆踊り大会前夜祭で物議 祭り 謝罪 イベント 東京都 J-CASTニュース 「ピンク盆踊り」めぐり謝罪 中野駅前大盆踊り大会前夜祭で物議 2025年9月10日 14時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 前夜祭の「ピンク盆踊り」が物議を醸していた中野駅前大盆踊り大会 9日までに公式サイト上に公開した声明で謝罪し、再発防止に努めるとした この問題をめぐっては、8月8日に中野区などが共同で抗議文を送付していた 記事を読む おすすめ記事 ドランクドラゴン塚地武雅、自身の「美談」披露→「本人」とつながるミラクル...「書いて良かった！」 2025年9月4日 14時26分 『ちはやふる』當真あみ、ついに原菜乃華に激突「全てを最終回に」 永世クイーン・松岡茉優（若宮詩暢）も登場【コメント全文】 2025年9月10日 6時0分 今年も「雪見だいふく」がお月見シーズン限定で《黄色のおもち》に！ レアな「月見だいふく」パッケージも登場 2025年9月9日 19時10分 初挑戦ボディをついに解放！「アイマス」人気声優の初写真集に「一気に目が覚めた」 艶っぽワンピも披露 2025年9月3日 21時0分 小貫莉奈、圧巻スタイルでグラビアに登場 『仮面ライダーゼッツ』で南雲なすか役 2025年9月9日 15時0分