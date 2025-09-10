記事のポイント アルファ世代の購買力は2029年に5兆ドル規模へ、ビューティ業界が次の成長市場として注目している。セフォラが初めてアルファ世代を明確にターゲットに据え、「シンシアリー・ユアーズ」を導入した。 インフルエンサー親子の企画とティーンの声を反映した製品開発で、幼稚すぎないクールな世界観を構築。 ミンテル（Mintel）の調査によれば、アルファ世代の購買力は2029年までに5兆5000億ドル（約825兆円）に達する