バレーボールの世界一を決める戦い“世界バレー”。2010年以来15年ぶりのメダル獲得へ王手をかけた女子日本代表（世界ランク5位）は日本時間6日、準決勝でトルコ（世界ランク4位）と対戦する。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー準決勝は“高さとパワー”が武器の強豪トルコと対戦対戦相手のトルコは2023年に欧州選手権とネーションズリーグで優勝、パリオリンピック™ではベスト4