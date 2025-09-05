ヤンキースのアーロン・ブーン監督が4日（日本時間5日）、敵地でのアストロズ戦で、ア軍テーラー・トラメル外野手（27）のバットが不正ではないかと指摘した。8―3とヤンキースリードで迎えた9回、無死一塁からトラメルが左翼フェンス直撃の適時二塁打を放った。その後、ブーン監督がグラウンドに現れ、審判団にトラメルが使ったバットを確認するよう要求。バットは検査のため、没収された。トラメルが使っていたバットは