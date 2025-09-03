サンワサプライ株式会社は、長時間の外出でも安心なモバイルバッテリー「BTL-RDC40BK（10000mAh）」と「BTL-RDC41BK（20000mAh）」を9月中旬に発売する。USB Type-Cの入出力とUSB Aの出力に対応しており、様々な機器を充電できる。また、各種保護機能と温度検知センサーによる過熱保護機能で、安全性も確保している。■大容量のモバイルバッテリースマートフォンやタブレットへ充電ができる。持ち運びしやすい薄型形状だ。■さまざ